«Il tuo pacco sta arrivando, traccia la spedizione». Come funziona la nuova truffa che viaggia attraverso sms (Di sabato 17 aprile 2021) «Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui», «Paga per sbloccare il pacco» o ancora «Il tuo ordine è stato consegnato, traccia la spedizione». Questo il contenuto degli sms-truffa inviati in questi giorni a centinaia di utenti in tutta Italia. Anche a noi è stato inviato un sms con la scritta «Il tuo ordine effettuato su stampasi.it è stato consegnato. traccia la spedizione su..». Peccato che non abbiamo fatto alcun ordine né tanto meno abbiamo utilizzato il sito sopra indicato per effettuare qualche acquisto. Si tratta chiaramente di un modo per estorcere dati personali e, in particolar modo, i pin delle carte di debito o credito. Una truffa molto pericolosa. Non aprire il link, cancellare il messaggio e segnalare tutto alla Polizia ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021) «Il tuosta, seguilo qui», «Paga per sbloccare il» o ancora «Il tuo ordine è stato consegnato,la». Questo il contenuto degli sms-inviati in questi giorni a centinaia di utenti in tutta Italia. Anche a noi è stato inviato un sms con la scritta «Il tuo ordine effettuato su stampasi.it è stato consegnato.lasu..». Peccato che non abbiamo fatto alcun ordine né tanto meno abbiamo utilizzato il sito sopra indicato per effettuare qualche acquisto. Si tratta chiaramente di un modo per estorcere dati personali e, in particolar modo, i pin delle carte di debito o credito. Unamolto pericolosa. Non aprire il link, cancellare il messaggio e segnalare tutto alla Polizia ...

