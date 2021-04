Il tribunale dà ragione a Francesco Cecchini, a Laura Puppato erano critiche (Di sabato 17 aprile 2021) Il 7 luglio 2015 il tribunale di Treviso ha assolto con formula ampia Francesco Cecchini dalle accuse di offese e molestia alla Senatrice Puppato. Cecchini è stato difeso con efficacia dagli avvocati Barbara Baratto Vogliano e dall’avvocato Gino Zambianco, entrambi cassazionisti. Una terza accusa, del dicembre 2014, è stata archiviata lo scorso giugno senza bisogno di svolgere un dibattimento pubblico. La Senatrice afferma di voler ricorrere contro la sentenza, mentre Cecchini ribadisce l’opportunità di un confronto politico sulle osservazioni fatte a comportamenti politici e non personali o professionali della Senatrice. Cecchini si dichiara disponibile a questo confronto in qualsiasi sede pubblica e nelle forme appropriate: stampa, giornali online, siti web, che ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021) Il 7 luglio 2015 ildi Treviso ha assolto con formula ampiadalle accuse di offese e molestia alla Senatriceè stato difeso con efficacia dagli avvocati Barbara Baratto Vogliano e dall’avvocato Gino Zambianco, entrambi cassazionisti. Una terza accusa, del dicembre 2014, è stata archiviata lo scorso giugno senza bisogno di svolgere un dibattimento pubblico. La Senatrice afferma di voler ricorrere contro la sentenza, mentreribadisce l’opportunità di un confronto politico sulle osservazioni fatte a comportamenti politici e non personali o professionali della Senatrice.si dichiara disponibile a questo confronto in qualsiasi sede pubblica e nelle forme appropriate: stampa, giornali online, siti web, che ...

