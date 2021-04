Il sottosegretario Sileri critica le riaperture del governo: «Avventate. I numeri andavano consolidati» – L’intervista (Di sabato 17 aprile 2021) Al quarto piano del ministero della Salute il sottosegretario Pierpaolo Sileri attende notizie sulla decisione definitiva per le riaperture del Paese. Nelle stesse ore del pomeriggio il premier Mario Draghi annuncia ufficialmente la data del 26 aprile per un via libera sperato da tempo. Forse una buona notizia per chi da mesi si è guadagnato la fama di “aperturista” della prima ora. Definizione che ora più che mai pone Pierpaolo Sileri dall’altra parte della barricata, lì dove il ministro della Salute Roberto Speranza, conosciuto come rigorista, è alle prese con una mozione di sfiducia da parte dell’opposizione. Sileri, il 26 aprile si riapre. Ristoranti anche di sera, sport, cinema e teatri all’aperto. Cosa ne pensa un’aperturista come lei? «Che dobbiamo essere realisti. I dati di oggi ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021) Al quarto piano del ministero della Salute ilPierpaoloattende notizie sulla decisione definitiva per ledel Paese. Nelle stesse ore del pomeriggio il premier Mario Draghi annuncia ufficialmente la data del 26 aprile per un via libera sperato da tempo. Forse una buona notizia per chi da mesi si è guadagnato la fama di “aperturista” della prima ora. Definizione che ora più che mai pone Pierpaolodall’altra parte della barricata, lì dove il ministro della Salute Roberto Speranza, conosciuto come rigorista, è alle prese con una mozione di sfiducia da parte dell’opposizione., il 26 aprile si riapre. Ristoranti anche di sera, sport, cinema e teatri all’aperto. Cosa ne pensa un’aperturista come lei? «Che dobbiamo essere realisti. I dati di oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : sottosegretario Sileri Sileri: "Internazionali di Roma col pubblico? Il 9 maggio è presto" Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un giorno da pecora', il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Qual e' l'attuale andamento della pandemia? "Ora va un po' meglio, l'R0 migliora, siamo scesi a ...

Sileri: "Stiamo passando picco, riaperture da maggio" Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. 'Saremo irreversibilmente aperti, perché non ci troviamo nella condizione dello scorso anno - ha aggiunto Sileri in merito a possibili ...

Vaccini: Sileri: “Oltre i tre quarti degli over 80 hanno ricevuto la prima dose” Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2021 “Siamo ad oltre 4 milioni di persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. Crescono gli 80enni che hanno finito il ciclo, oltre tre quarti lo hanno già fatto” lo ha ...

Sileri: "Pubblico agli Internazionali d'Italia? Forse". A maggio per lo sport "importanti novità" La macchina organizzativa è pronta a partire, la Capitale si prepara a ospitare il quarto Masters 1000 stagionale, in programma dal 9 al 16 maggio. Il ...

