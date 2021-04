Il regno gastronomico del Principe Filippo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 17 aprile 2021) Il 9 aprile il, duca di Edimburgo, ci ha lasciati. Nonostante le gaffe, le accuse di misoginia e le difficoltà create a sua moglie la regina Elisabetta, raccontate e romanzate in The Crown, il consorte reale aveva una insospettabile schiera di fan. In attesa dei suoi funerali, previsti per il 18 aprile 2021, sui social si sta ricostruendo una sua immagine più umana. La sua ironia e la sua forza, unita al suo fascino e alla capacità di supportare la sua consorte (nonché “datrice di lavoro”), sono state ammirabili. Lo chef di corte Darren McGrady ha definito il suo palato «più ampio» di quello della reale moglie e, secondo quanto raccontato nel libro Dinner at Buckingham Palace di Charles Olivier, era anche un discreto cuoco, abile nel comfort food ma anche nelle preparazioni più elaborate, legate a ciò che cacciava a Sandringham. Ma ...