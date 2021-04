Il rapper nordafricano sfida la polizia: una settimana fa guidava la guerriglia di San Siro (video) (Di sabato 17 aprile 2021) Una settimana fa in trecento misero a soqquadro il quartiere di San Siro, per seguire il rapper nordafricano Neimar Ezza. Lanciarono sassi e bottiglie contro le forze dell’ordine. E dovettero intervenire una decina di pattuglie di polizia e carabinieri per ristabilire l’ordine. Oggi orgogliosamente, uno dei protagonisti dei tafferugli, il rapper Baby Gang, (italiano con padre egiziano e mamma del Marocco) indagato con Neima Ezza e altre persone per la guerriglia, ha postato il video vergognoso che circola in Rete. Gli agenti di polizia ieri hanno perquisito il suo appartamento. Lui, intanto, è rimasto sul divano, giocando ostentatamente alla Play Station. Alla fine delle perquisizioni ha montato il video. Evidentemente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 aprile 2021) Unafa in trecento misero a soqquadro il quartiere di San, per seguire ilNeimar Ezza. Lanciarono sassi e bottiglie contro le forze dell’ordine. E dovettero intervenire una decina di pattuglie die carabinieri per ristabilire l’ordine. Oggi orgogliosamente, uno dei protagonisti dei tafferugli, ilBaby Gang, (italiano con padre egiziano e mamma del Marocco) indagato con Neima Ezza e altre persone per la, ha postato ilvergognoso che circola in Rete. Gli agenti diieri hanno perquisito il suo appartamento. Lui, intanto, è rimasto sul divano, giocando ostentatamente alla Play Station. Alla fine delle perquisizioni ha montato il. Evidentemente ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il rapper nordafricano sfida la polizia: una settimana fa guidava la guerriglia di San Siro (video)… - gioia_naty : RT @IlPrimatoN: Il rapper aveva chiamato a raccolta centinaia di immigrati per girare un video: ne era nata una rivolta contro la polizia a… - infoitinterno : Guerriglia multietnica a San Siro, indagato il rapper nordafricano Neima Ezza - P85025150 : RT @IlPrimatoN: Il rapper aveva chiamato a raccolta centinaia di immigrati per girare un video: ne era nata una rivolta contro la polizia a… - mmanca : RT @IlPrimatoN: Il rapper aveva chiamato a raccolta centinaia di immigrati per girare un video: ne era nata una rivolta contro la polizia a… -