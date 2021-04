Il principe Filippo in The Crown | rappresentazione troppo benevola? “Non facciamo critica politica”

(Di sabato 17 aprile 2021) Ladelin The, affidata prima a Matt Smith e poi a Tobias Menzies, ha sicuramente contribuito a plasmare l’opinione di una parte dei sudditi inglesi, perlopiù tra le nuove generazioni, e a condizionare il ricordo che i media ne hanno fatto dopo la sua morte, lo scorso 9 aprile a 99 anni. Tanti i difetti, ma molti anche i pregi illustrati dal personaggio delin The, in unache è senza dubbio alquanto. O comunque molto rispettosa dell’istituzione, pur senza risparmiarlo dal punto di vista privato: nella serie ilconsorte è un padre assente, gelido, prevaricatore rispetto ai desideri dei figli e in particolare dell’erede ...

Ultime Notizie dalla rete : principe Filippo

... è stato deposto sul carro funebre: una Land Rover modificata su progetto dello stesso duca di Edimburgo È iniziato il corteo funebre per le esequie delconsorte, morto venerdì 9 ...I membri del The Household Cavalry Mounted Regiment, reggimento a cavallo della cavalleria del Palazzo, arrivano al Castello di Windsor per i funerali del. Non si tratta di funerali di stato per. Non c'è stata neppure la camera ardente. Ma essendo nato come militare, le sue esequie sono fortemente segnate da un'impronta marziale.Regno Unito in silenzio per un minuto alle 15 locali, dopo i fischi tradizionali dei reparti della Marina, in contemporanea con l'avvio delle esequie del principe Filippo, consorte della regina ...Articolo in aggiornamentoOggi 17 aprile la Gran Bretagna darà il suo ultimo commosso saluto al Principe Filippo, venuto a mancare a 99 anni il 9 aprile. Per giorni si è parlato dei preparativi e delle ...