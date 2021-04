Il portavoce di Navalny lancia l' allarme | ' Sta morendo | è questione di giorni'

(Di sabato 17 aprile 2021) Il principale oppositore russo rischia di morire abbandonato in carcere, dove ormai si trova da febbraio. Dopo essere stato avvelenato mentre si trovava su un aereo partito dalla città di Tomsk, in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Alexey sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni', lo scrive su Twitter la portavoce di Navaln… - HuffPostItalia : Secondo la portavoce 'Navalny sta morendo'. Appello di scrittori e Nobel - Corriere : «Navalny sta morendo, ormai è questione di giorni»: l’annuncio della sua portavoce - cesarebrogi1 : RT @Agenzia_Ansa: 'Alexey sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni', lo scrive su Twitter la portavoce di Navalny #ANS… - storico900 : RT @mattinodinapoli: Navalny, la portavoce: «Sta morendo, è questione di giorni» -

Ultime Notizie dalla rete : portavoce Navalny

Da quando è entrato nella colonia penale di Vladimir , a duecento chilometri da Mosca , le sue condizioni di salute non hanno fatto altro che peggiorare. Ma ora ladi Alexey, oppositore numero uno di Vladimir Putin condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere per violazione della libertà vigilata , lancia un allarme gravissimo: 'La gente di solito ...... è questione di giorni", ha detto Kira Yarmish, ladel dissidente detenuto nel carcere Ik - 2 della regione di Vladimir. I medici denunciano il rischio di arresto cardiaco - Alexei, ...«La gente di solito evita la parola "morire". Ma ora Alexey sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni». Lo ha scritto su Twitter Kira Yarmish, ...18.48 Navalny, i suoi medici:"Sta per morire" "Alexey sta morendo. Nelle sue condi- zioni è una questione di giorni". Così il portavoce di Navalny,russo di origi- ni ucraine, noto oppositore di Puti ...