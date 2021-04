Il “Ponte d'Europa” e la sfida ambientale (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – C'è chi adesso vuole chiamarlo “Ponte d'Europa”, forse per sottolineare la posizione di quel braccio di mare nel Mediterraneo, l'appartenenza dei territori al continente, la richiesta d'attenzione alle istituzioni europee e per indicare che la questione “Ponte sullo Stretto”, di cui si discute da decenni, non è solo siciliana o calabrese, nè soltanto italiana.Il dibattito sul collegamento stabile tra Calabria e Sicilia prosegue e si concentra soprattutto su costi e benefici, sui tempi e su quali risorse eventualmente utilizzare. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha ribadito che le conclusioni della commissione istituita a settembre scorso dall'allora ministra De Micheli saranno presto trasmesse al Parlamento per aprire un dibattito pubblico. Nel frattempo, dalla Calabria ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – C'è chi adesso vuole chiamarlo “d'”, forse per sottolineare la posizione di quel braccio di mare nel Mediterraneo, l'appartenenza dei territori al continente, la richiesta d'attenzione alle istituzioni europee e per indicare che la questione “sullo Stretto”, di cui si discute da decenni, non è solo siciliana o calabrese, nè soltanto italiana.Il dibattito sul collegamento stabile tra Calabria e Sicilia prosegue e si concentra soprattutto su costi e benefici, sui tempi e su quali risorse eventualmente utilizzare. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha ribadito che le conclusioni della commissione istituita a settembre scorso dall'allora ministra De Micheli saranno presto trasmesse al Parlamento per aprire un dibattito pubblico. Nel frattempo, dalla Calabria ...

