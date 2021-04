Il Pensiero di Madre Teresa per oggi 17 Aprile 2021 – Video (Di sabato 17 aprile 2021) “Successo o insuccesso non hanno alcun senso ai suoi occhi” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. ? oggi vi proponiamo un Pensiero tra i tanti scritti che Madre Teresa di Calcutta ci ha lasciato. “Successo o insuccesso non hanno alcun senso ai suoi occhi, purché facciate quello che lui vi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 17 aprile 2021) “Successo o insuccesso non hanno alcun senso ai suoi occhi” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?vi proponiamo untra i tanti scritti chedi Calcutta ci ha lasciato. “Successo o insuccesso non hanno alcun senso ai suoi occhi, purché facciate quello che lui vi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

rosy1143 : RT @combrikkolamc: 'Il mio primo pensiero è volato a mia madre, il giorno prima era il suo compleanno ed io volevo farle vedere che ce la p… - rosannaminopoli : @MotoGP_ESPN Non so mi è venuto in mente un pensiero molto strano, e vorrei riferirlo, e cioè che essere affettuosi… - tormalina33 : idiozia del pensiero unico gender va al di là di madre natura LA SINISTRA FA LA GUERRA ALLA LINGUA E PROIBISCE AI… - tsnc65 : @Valenti07388668 A Verona la sicurezza è che ci sono pochi comunistelli lobotomizzati come voi, anche se sempre tro… - nopost3b : @Paolo66340214 @DiacronicoMurra @MariaRo75100061 Il pensiero orientale va rimodulato in Occidente. Ad esempio, mia… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero Madre Achille Lauro 'Sono stato ingannato'/ 'Renato Zero con me ha sbagliato' e sul padre.. Per via della sua 'fluidità' di pensiero e di azione, Achille Lauro continua ad essere spesso al ... Basti ascoltare Ragazzi madre del 2016'. L'unico intento di Lauro è quello di non omologarsi e ...

'Addio testimone instancabile': il cordoglio di Rimini per la scomparsa di Lautizi A nome dell'Amministrazione mando un abbraccio e un pensiero ai famigliari, all'Anvcg e ai tanti ... Io ne presi due, ma non mortali, mia madre, in prossimità di partorire il figlio che portava in ...

Il Pensiero di Madre Teresa per oggi 17 Aprile 2021 – Video La Luce di Maria Un'improvvisata puntata di C'è Posta per Te Amedeo è scoppiato in lacrime durante la prima puntata di Felicissima Sera, per il ricordo della madre e l'omaggio del padre.

Una gogna per Giovanna Boda. Non scordiamoci la dignità dell'uomo Se oggi i più pensano che basti essere indagati per essere marchiati per sempre è perché la gogna mediatica ha inciso così tanto nelle nostre menti che il solo pensiero di essere indagati ci lacera, a ...

Per via della sua 'fluidità' die di azione, Achille Lauro continua ad essere spesso al ... Basti ascoltare Ragazzidel 2016'. L'unico intento di Lauro è quello di non omologarsi e ...A nome dell'Amministrazione mando un abbraccio e unai famigliari, all'Anvcg e ai tanti ... Io ne presi due, ma non mortali, mia, in prossimità di partorire il figlio che portava in ...Amedeo è scoppiato in lacrime durante la prima puntata di Felicissima Sera, per il ricordo della madre e l'omaggio del padre.Se oggi i più pensano che basti essere indagati per essere marchiati per sempre è perché la gogna mediatica ha inciso così tanto nelle nostre menti che il solo pensiero di essere indagati ci lacera, a ...