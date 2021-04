Il nuovo ‘spavento’ di DAZN agli abbonati (Di sabato 17 aprile 2021) Un’altra serata traballante per DAZN. Un nuovo blocco è stato segnalato dagli utenti durante la sfida tra Cagliari e Parma. Non è di fatto un periodo particolarmente semplice in quel di DAZN. Certo, il fatto che la piattaforma targata Perform abbia acquistato i diritti della Serie A, di sicuro ha dato lustro a quella che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 aprile 2021) Un’altra serata traballante per. Unblocco è stato segnalato dutenti durante la sfida tra Cari e Parma. Non è di fatto un periodo particolarmente semplice in quel di. Certo, il fatto che la piattaforma targata Perform abbia acquistato i diritti della Serie A, di sicuro ha dato lustro a quella che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

