Il nuovo singolo di Lakiki, “VALGO PER TRE” (Di sabato 17 aprile 2021) Da venerdì 16 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “VALGO per tre”, il nuovo singolo di Lakiki.VALGO per tre è un singolo energico e ballabile, con un ritmo tropicale, caldo e avvolgente. Il brano racconta una storia semplice, una serata e un colpo di fulmine dettato dalla passione di una sera.Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Ho scelto VALGO per Tre come primo singolo, forse perchè dopo questo anno di isolamento dovuto alla pandemia, penso che ci sia bisogno di un po’ più di leggerezza. Ho raccontato una cosa che in altri tempi poteva essere fin troppo scontata, ma che oggi per le ragazze e per i ragazzi della mia età, è forse diventato solo un sogno». Il videoclip ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 aprile 2021) Da venerdì 16 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “per tre”, ildiper tre è unenergico e ballabile, con un ritmo tropicale, caldo e avvolgente. Il brano racconta una storia semplice, una serata e un colpo di fulmine dettato dalla passione di una sera.Spiega l’artista a proposito del suoinedito: «Ho sceltoper Tre come primo, forse perchè dopo questo anno di isolamento dovuto alla pandemia, penso che ci sia bisogno di un po’ più di leggerezza. Ho raccontato una cosa che in altri tempi poteva essere fin troppo scontata, ma che oggi per le ragazze e per i ragazzi della mia età, è forse diventato solo un sogno». Il videoclip ...

