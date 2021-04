"Il mio sogno". Ricordate la sexy vincitrice dell'Ereditá? Confessione impensabile: cosa fa oggi Martina Crocchia (Di sabato 17 aprile 2021) Nonostante la sua uscita di scena, dopo l'Eredità è difficile dimenticare Martina Crocchia. L'ex campionessa del programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna ha fatto strage di cuori. Sia in tv che sui social. Ma il suo debutto è stato tutt'altro che programmato. Da titolare di una scuola di pole dance di Roma, la Crocchia è stata costretta a chiudere tutto in vista delle restrizioni anti-Covid. Una decisione che ha pesato, su di lei come su molti altri, sul suo portafoglio. "Sono andata un po' in crisi, per fortuna la mia famiglia mi ha aiutato altrimenti non so come avrei fatto – ha ammesso stando a quanto riportato dal Corriere dell'Umbria – poi mia madre mi ha convinto a provare a partecipare a L'Eredità (in realtà mi spingeva a farlo da almeno un anno). E così, quasi per disperazione mi sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Nonostante la sua uscita di scena, dopo l'Eredità è difficile dimenticare. L'ex campionessa del programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna ha fatto strage di cuori. Sia in tv che sui social. Ma il suo debutto è stato tutt'altro che programmato. Da titolare di una scuola di pole dance di Roma, laè stata costretta a chiudere tutto in vistae restrizioni anti-Covid. Una decisione che ha pesato, su di lei come su molti altri, sul suo portafoglio. "Sono andata un po' in crisi, per fortuna la mia famiglia mi ha aiutato altrimenti non so come avrei fatto – ha ammesso stando a quanto riportato dal Corriere'Umbria – poi mia madre mi ha convinto a provare a partecipare a L'Eredità (in realtà mi spingeva a farlo da almeno un anno). E così, quasi per disperazione mi sono ...

