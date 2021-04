Il look primaverile di Ludovica Sauer è elegante senza sforzo: ecco come copiarlo, passo passo (Di sabato 17 aprile 2021) Vuoi essere elegante senza sforzo, come la modella Ludovica Sauer? Scopriamo insieme come copiare il suo look primaverile passo passo. Sei ancora alla ricerca del perfetto look primaverile? Bene, non preoccuparti, la tua esplorazione è finita: possiamo prendere ispirazione da una delle It Girl che più ci hanno colpito con il loro stile! ecco come L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 17 aprile 2021) Vuoi esserela modella? Scopriamo insiemecopiare il suo. Sei ancora alla ricerca del perfetto? Bene, non preoccuparti, la tua esplorazione è finita: possiamo prendere ispirazione da una delle It Girl che più ci hanno colpito con il loro stile!L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

uzuilove : sono fuori con un look super primaverile ossia vestita tutta di nero con tanto di matching mascherina nera - mario68408726 : RT @lmoretti13: So di essere in anticipo, ma ho voglia di farvi vedere il look primaverile e sapere che ne pensate #mostrafica https://t.co… - kla_io : - blogdicultura : Consigli per un look primaverile perfetto - - NoemiGuerriero : RT @4YouJewels: Un ?? dolcissimo e primaverile look per la nostra amica @NoemiGuerriero Che per passare questi giorni di festa, ha deciso ?… -