Il leghista Candiani supera il segno | accosta la Open Arms a scafisti e criminali

(Di sabato 17 aprile 2021) Visto che si parlava non dell'universo mondo ma di un caso specifico, ossia l'aver impedito per giorni l'attracco allal'mento aè da querela. E chissà - se ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : leghista Candiani

Globalist.it

Queste le incredibili parole del senatore della Lega Stefano, in un post su Facebook. outstream Ossia Salvini impedendo l'arrivo il porto di Open Arms ha difeso l'Italia dagli scafisti e dai ......Stefano, che nella giornata di venerdì ha effettuato un sopralluogo al campo vaccinazioni in allestimento a Rancio Valcuvia: si tratta di una delle tappe del tour che l'esponente...Il senatore e il deputato leghisti hanno testimoniato la loro vicinanza al personale sanitario e ai volontari che stanno portando avanti la campagna vaccinale a Varese: «Tutto sta funzionando per il m ...Via libera del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick Zaki. A Palazzo Madama FdI si è astenuta. Ecco le reazioni dopo il voto.