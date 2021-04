Il latitante arrestato perché era dal barbiere in zona rossa (Di sabato 17 aprile 2021) È successo a Bitonto, in provincia di Bari, dove la polizia ha ''beccato'' il 27enne Francesco Leone, ricercato dopo una condanna per furto e ricettazione. Fatale l'uscita per andare a tagliare i ... Leggi su today (Di sabato 17 aprile 2021) È successo a Bitonto, in provincia di Bari, dove la polizia ha ''beccato'' il 27enne Francesco Leone, ricercato dopo una condanna per furto e ricettazione. Fatale l'uscita per andare a tagliare i ...

Advertising

domenicoliso : RT @romatoday: Il latitante arrestato perché era dal barbiere in zona rossa - PalermoToday : Il latitante arrestato perché era dal barbiere in zona rossa - romatoday : Il latitante arrestato perché era dal barbiere in zona rossa - Today_it : Il latitante arrestato perché era dal barbiere in zona rossa - TeleAppula : Latitante va dal barbiere nonostante ‘zona rossa’, arrestato -