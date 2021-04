Il grand tour del vaccino

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 aprile 2021) Certo, Draghi sotto il tendone alla stazione Termini, con la moglie Serenella, in fila per la loro dose di Astrazeneca. Certo, il presidente Mattarella anche lui ordinatamente in attesa del suo turno all’ospedale San Gallicano. I vertici delle istituzioni repubblicane tengono un contegno vaccinale dei più sobri. Ma la pancia, la pancia del Paese, soprattutto quella abbiente, reagisce in altro modo. E’ tutto un sobbollimento, un sommovimento, un domandarsi: e tu, dove l’hai fatto? E quello, non sai che l’ha fatto già? E quella, non crederai davvero che si è fatta l’Astrazeneca come tutti? Il paese, ufficialmente no vax, è invece irrimediabilmente pro-vax, nel senso che sta facendo proprio carte false per ottenere una dose, preferibilmente di soppiatto. E se lei case farmaceutiche sospendono i loro prodotti per il rischio di effetti collaterali, chi può ...