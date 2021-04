Il governo ha avviato le verifiche per conferire la cittadinanza italiana a Zaki (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo il pilatismo di Draghi forse le proteste sono servite a qualcosa: "Il governo darà seguito all'impegno preso in Parlamento con un ordine del giorno approvato a larghissima maggioranza, e a cui il ... Leggi su globalist (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo il pilatismo di Draghi forse le proteste sono servite a qualcosa: "Ildarà seguito all'impegno preso in Parlamento con un ordine del giorno approvato a larghissima maggioranza, e a cui il ...

Advertising

LiaQuartapelle : Il governo conferma, attraverso il sottosegretario @bendellavedova, di aver avviato le verifiche per la cittadinanz… - AnnalisaChirico : Speranza difende i contratti scritti male per sua stessa ammissione. Ma lui dov’era mentre si compivano quelle scel… - DonatoSaliola : RT @globalistIT: - CaressaGiovanni : Il governo ha avviato le verifiche per conferire la cittadinanza italiana a #Zaki - globalistIT : -