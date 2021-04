Il giorno in cui il dollaro vinse sull’oro

Leggi su panorama

(Di sabato 17 aprile 2021) Il presidente Usa Richard Nixon il 15 agosto 1971 sospese la convertibilità della divisa americana nel metallo prezioso. Fu un drammatico shock monetario per far ripartire la crescita. Eppure oggi, con l'euro, certe rigidità si ripetono. È il 15 agosto 1971, un Ferragosto come tanti altri: spiagge strapiene, città vuote, qualche preoccupazione per il grande controesodo che si avvicina. In tv si parla delle vacanze, degli scontri a Belfast e della Nato in allarme per le mire sovietiche su Malta. Mentre gli italiani si godono il sole, a Washington un piccolo, influente gruppo di persone vive ore di angoscia. Pochi lo sanno, ma sta per andare in scena uno degli avvenimenti più importanti e clamorosi nella storia dell'economia mondiale. La sera di quel 15 agosto di 50 anni fa il presidente Richard Nixon si presenta in tv e annuncia: «Dobbiamo proteggere la posizione del ...