Il funerale del principe Filippo | tutto quello che c’è da sapere | dove e come vederlo

Leggi su amica

(Di sabato 17 aprile 2021) A Londra èpronto per questo pomeriggio. Tutte le modifiche al piano sono state fatte. non resta che dare l’ultimo addio. La famiglia reale inglese si sta preparando per i funerali del. Morto a 99 anni il 4 aprile. La macchina organizzativa ha dovuto rivoluzionare gli antichi riti per aderire alle norme imposte dalla pandemia da Covid-19. Nessuna cerimonia in pompa magna. Ma questo, al vecchioconsorte, andrebbe più che bene. È stato lui, in fondo, a decidere cosa non voleva. Eccoche c’è dasulle esequie reali.pronto a Londra per ildel. Dagli invitati alla gerarchia della processione fino a...