Il figlio di Grillo accusato di stupro Procura | «Ragazza tenuta per i capelli e costretta a rapporti»

repubblica : Grillo, atto di accusa dei pm al figlio: 'Tenuta per i capelli e costretta ad avere rapporti sessuali' - Corriere : Grillo, il figlio Ciro e l’accusa di stupro di gruppo. I pm: «Vittima afferrata per i ... - HuffPostItalia : L'accusa di stupro dei pm al figlio di Grillo, che nega: 'Sesso consenziente' - GianCrown : RT @_AMazziotti: Svolta garantista del @fattoquotidiano ! Da oggi nei titoli verrà sempre messa prima la tesi dei difensori dell’imputato.E… - manonfesso : RT @AndFranchini: Atto d'accusa dei pm al figlio di Grillo: 'Tenuta per i capelli e costretta ad avere rapporti sessuali' -

Ultime Notizie dalla rete : figlio Grillo

Adnkronos

Sono ore di grande fremito perchè si sta decidendo se andare verso la richiesta di rinvio a giudizio per quanto riguarda la storia che vede protagonista ildi Beppe, Ciro, 20 anni, e altri tre giovani amici del ragazzo , tutti indagati dalla Procura di Tempio Pausania per violenza sessuale nei confronti di S. J., una ragazza 19enne ...... in provincia di Sassari, sta decidendo in queste ore se chiedere il rinvio a giudizio per Ciro,20enne del garante del Movimento 5 Stelle Beppe, ...Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio: il processo per il figlio di Beppe Grillo e gli altri tre amici, indagati di violenza sessuale di gruppo.La ragazza ribadisce: "Mi hanno afferrata per i capelli, costretta a bere mezzo litro di vodka e ad avere rapporti di gruppo" ...