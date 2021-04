Il Delle Arti il 26 riapre al cinema | Il Nuovo il 3 maggio al teatro

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 17 aprile 2021) di Monica De Santis Riparte il mondo della cultura. NelDpcm il governo Draghi ha infatti stabilito che dal 26 aprile teatri,e spettacoli saranno consentiti all’aperto. Al chiuso dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio. La notizia è stata accolta in maniera positiva da parte degli operatori salernitani, anche se per tutti la decisione è stata un po’ tardiva. “I teatri a fine aprile di solito concludo la loro stagione, quindi la riapertura al chiuso diciamo che serve a poco, senza contare che le compagnie non sono pronte.?- spiega Arturo Esposito del?Arbostella – In questi mesi di chiusura nessuno ha potuto provare ne nuovi allestimenti e neanche spettacoli precedenti. Certo è un segnale positivo. Noi adesso cercheremo di accellerare i lavori interni ...