Il Covid si porta via un altro agente: il comandante Bruno Guidotti morto a pochi mesi dalla pensione (Di sabato 17 aprile 2021) Doveva andare in pensione a luglio ma il Covid lo ha ucciso: a 67 anni si è spento un conosciuto vigile urbano di Napoli, il comandante Bruno Guidotti Ancora pochi giorni e sarebbe finalmente andato in pensione dopo una vita di lavoro al servizio del prossimo ma purtroppo il Covid se lo è portato via. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 17 aprile 2021) Doveva andare ina luglio ma illo ha ucciso: a 67 anni si è spento un conosciuto vigile urbano di Napoli, ilAncoragiorni e sarebbe finalmente andato indopo una vita di lavoro al servizio del prossimo ma purtroppo ilse lo èto via. L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid porta Il Parlamento al tempo del Coronavirus: incostituzionalità? ...è proprio la capacità di riunire nello stesso luogo tutti i componenti L'attuale pandemia di Covid -... La prima è quella che porta all'emanazione di leggi ordinarie, la seconda invece viene esercitata ...

L'ultimo saluto al Principe Filippo, le lacrime della regina Elisabetta ... la Long Walk, la lunga strada che porta al castello. Sono 730 i militari in rappresentanza di ... commossa, è seduta da sola nel coro della cappella di San Giorgio, in ossequio alle regole anti - Covid,...

Il Covid porta via Enzo Zanella, storico commerciante il Resto del Carlino L’ombra del giorno, Scamarcio e Porcaroli: “Ascoli è bellissima”. Piccioni: “Ero diffidente, mi sono ricreduto” Conferenza al Caffè Meletti. Fioravanti: "Visibilità e promozione per città". L'attore salentino: "Conoscevo solo lo stadio quando venivo a vedere la Fidelis Andria, ho visto foto piazze e mi sono stu ...

Bianca Guaccero sorpresa da Jonathan: “Gesti che fanno commuovere” Bianca Guaccero positiva al Covid riceve una sorpresa da Jonathan: "Gesti che fanno commuovere" Lunedì scorso Bianca Guaccero ha annunciato in diretta a ...

