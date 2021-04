Il conto del Covid in busta paga | 39 miliardi di euro in meno di stipendi Il calo italiano è il peggiore d’Europa

(Di sabato 17 aprile 2021) Lo scorso anno il valore complessivo dei salari italiani è diminuito di 39,2di, una flessione del 7,5% rispetto al 2019. E’ quello che emerge dalle tabelle dell’istitutopeo di statisticastat appena aggiornate sulle principali componenti del Prodotto interno lordo. Il monteè sceso da 525,7486,4. Nello stesso periodo in Francia sono stati persi 32(da 930 a 898) con un declino del 3,4% mentre in Germania la flessione è di soli 13su oltre 1.500. Nell’ intera unionepea ilè stato dell1,9%. In Olanda si è registrato addirittura un aumento. Unica flessione paragonabile a quella italiana è quella della Spagna con 28 ...

Una funzionaria oggi guadagna il 20% in meno di un collega maschio La Regione punta ad invertire il trend con fondi ad hoc per le imprese ...E' quello che emerge dalle tabelle dell'istituto europeo di statistica Eurostat appena aggiornate sulle principali componenti del Prodotto interno lordo ... 464mila dell' Italia (dati che non tengono conto ...