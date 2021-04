Il centro è vivo, dalla boutique al laboratorio artigianale: in tre mesi aperti 32 nuovi negozi in città (Di sabato 17 aprile 2021) SENIGALLIA - Nonostante la crisi Covid hanno aperto dall'inizio dell'anno 32 attività in città, diverse in centro storico. Tra le più recenti aperture c'è la boutique Midiè in via Arsilli, operativa ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 17 aprile 2021) SENIGALLIA - Nonostante la crisi Covid hanno aperto dall'inizio dell'anno 32 attività in, diverse instorico. Tra le più recenti aperture c'è laMidiè in via Arsilli, operativa ...

Il centro è vivo, dalla boutique al laboratorio artigianale: in tre mesi aperti 32 nuovi negozi in città SENIGALLIA - Nonostante la crisi Covid hanno aperto dall'inizio dell'anno 32 attività in città, diverse in centro storico. Tra le più recenti aperture c'è la boutique Midiè in via Arsilli, operativa dall'8 aprile. In via Marchetti taglio del nastro stamattina per Biostorie Senigallia, progetto firmato 'La ...

“Lasciamo il centro storico e siamo più vicini ai clienti“ Erano la Bottega dell’Oste in via della Fratta in centro storico. Oggi sono solidamente e felicemente Osteria al Borgo, in via delle Tagliate III, al 642 praticamente a un passo da piazza della Croce ...

