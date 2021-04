Il caso della Valle d'Aosta: 'maglia nera' per incidenza di nuovi casi (Di sabato 17 aprile 2021) È la Regione italiana la Regione italiana con il più alto numero di nuovi casi di positività al Covid in una settimana: sono stati 319 su 100mila abitanti. L'indice Rt è a 1,26, il secondo dopo la ... Leggi su today (Di sabato 17 aprile 2021) È la Regione italiana la Regione italiana con il più alto numero didi positività al Covid in una settimana: sono stati 319 su 100mila abitanti. L'indice Rt è a 1,26, il secondo dopo la ...

Ultime Notizie dalla rete : caso della Mercato NBA, Zach LaVine dice di non rinnovare il contratto: sarà free agent nel 2022 O in alternativa, un accordo da quattro anni con una squadra diversa da Chicago (in quel caso, aumento annuale al 5%). Stando alle proiezioni del cap della stagione 2022 - 23, questo il calcolo: ...

Rasi: "Riaperture vanno gestite con attenzione, avrei aspettato più immunizzazioni" ... come nel caso delle riaperture , sono direttamente in capo proprio a Draghi; il particolare non è ... quello della controversa questione dei vaccini a vettore virale . E ha detto: 'Cosa c'è che non va ...

Il caso della prof morta: "La prima volta il medico ha rifiutato di farle AstraZeneca" PalermoToday Caso vaccini: salma professore biellese verrà riesumata BIELLA, 17 APR - Sarà riesumato il corpo di Sandro Tognatti, l'insegnante di musica biellese morto a 57 anni il giorno dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. L'operazione non sarebbe legata a part ...

Stalking sui social, l’inferno delle donne: aumento della violenza durante la pandemia I l web e i social che diventano un altro terreno di minacce e violenza. Le case che si confermano i luoghi in cui maturano episodi drammatici di violenza. I tribunali che non sempre ...

