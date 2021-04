Il caso Boda e la giudiziaria (Di sabato 17 aprile 2021) E’ quindi pacifico, vista la sproporzione tra la cifra delle presunte tangenti e quella degli affidamenti diretti, che gli inquirenti ritengano che il rapporto corruttivo” possa riguardare anche altro. Così scriveva giovedì il Fatto, sulla notizia del tentato suicidio della dirigente del ministero dell’Istruzione Giovanna Boda, alto grado di viale Trastevere con piena fiducia del ministro Patrizio Bianchi e di altri in precedenza, dopo la scoperta di essere inquisita per corruzione e aver subito perquisizioni. “Pacifico”, ma perché poi? Non potrebbe essere un errore in fase d’indagine? Forse che non se ne sono mai visti? Purtroppo è piena la storia giudiziaria italiana di accuse corruttive enormi che non hanno poi retto nemmeno al pallottoliere. La contestazione, al momento, riguarda due affidamenti per un totale di 70 mila euro a un presunto ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 aprile 2021) E’ quindi pacifico, vista la sproporzione tra la cifra delle presunte tangenti e quella degli affidamenti diretti, che gli inquirenti ritengano che il rapporto corruttivo” possa riguardare anche altro. Così scriveva giovedì il Fatto, sulla notizia del tentato suicidio della dirigente del ministero dell’Istruzione Giovanna, alto grado di viale Trastevere con piena fiducia del ministro Patrizio Bianchi e di altri in precedenza, dopo la scoperta di essere inquisita per corruzione e aver subito perquisizioni. “Pacifico”, ma perché poi? Non potrebbe essere un errore in fase d’indagine? Forse che non se ne sono mai visti? Purtroppo è piena la storiaitaliana di accuse corruttive enormi che non hanno poi retto nemmeno al pallottoliere. La contestazione, al momento, riguarda due affidamenti per un totale di 70 mila euro a un presunto ...

Advertising

Chiaserotti : RT @mfrittella: Vedo che il caso di #Giovanna Boda è già archiviato. Sarà perchè in diversi l'hanno sulla coscienza. - armdigennaro : RT @mfrittella: Vedo che il caso di #Giovanna Boda è già archiviato. Sarà perchè in diversi l'hanno sulla coscienza. - mariamacina : RT @mfrittella: Vedo che il caso di #Giovanna Boda è già archiviato. Sarà perchè in diversi l'hanno sulla coscienza. - UtherPe1 : RT @mfrittella: Vedo che il caso di #Giovanna Boda è già archiviato. Sarà perchè in diversi l'hanno sulla coscienza. - ddgiusto : RT @mfrittella: Vedo che il caso di #Giovanna Boda è già archiviato. Sarà perchè in diversi l'hanno sulla coscienza. -

Ultime Notizie dalla rete : caso Boda Caso Boda: tanti i messaggi di affetto e stima. ... editore dell'Agenzia giornalistica Dire, socio al 95% della società Comunicazione ed editoria srl e amministratore unico dell'Istituto di ortofonologia, avrebbe avuto affidamenti diretti dalla Boda ...

Cicchitto (ReL): un avviso di garanzia comunicato ai giornali può distruggere la vita di una persona' ...tentato suicidio della dottoressa Boda fa comunque venire i brividi nella schiena perché ai delinquenti incalliti un avviso di garanzia e una perquisizione fa il solletico ma ben diverso è il caso se ...

Pedro Moral sobre su futura boda con su novia: “Quiero que sea un día de ensueño” Pedro Moral viajó a Estados Unidos con su novia Fabiola Garavito para adelantar su luna de miel, pero aclara que fue un viaje sin lujos.

‘La casa de Bernarda Alba’, hoy en el Gran Teatro El director, José Carlos Plaza, ha buscado la mejor lectura del texto desde la perspectiva actual, la del siglo XXI ...

... editore dell'Agenzia giornalistica Dire, socio al 95% della società Comunicazione ed editoria srl e amministratore unico dell'Istituto di ortofonologia, avrebbe avuto affidamenti diretti dalla......tentato suicidio della dottoressafa comunque venire i brividi nella schiena perché ai delinquenti incalliti un avviso di garanzia e una perquisizione fa il solletico ma ben diverso è ilse ...Pedro Moral viajó a Estados Unidos con su novia Fabiola Garavito para adelantar su luna de miel, pero aclara que fue un viaje sin lujos.El director, José Carlos Plaza, ha buscado la mejor lectura del texto desde la perspectiva actual, la del siglo XXI ...