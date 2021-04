Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – sabato 17 aprile (Di sabato 17 aprile 2021) Il caffè richiama un’abitudine quotidiana che ci accomuna un pò tutti, una buona tazzina calda e aromata, ci dà quel input per iniziare meglio un nuovo giorno. È per tantissimi di noi, tra cui la sottoscritta, è un’abitudine irrinunciabile a casa o al bar in compagnia, e anche occasione per incontrare amici, conoscenti, colleghi. Esattamente quello che dovrebbe essere L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 17 aprile 2021) Ilrichiama un’abitudine quotidiana che ci accomuna un pò tutti, una buona tazzina calda e aromata, ci dà quel input per iniziare meglio un nuovo giorno. È per tantissimi di noi, tra cui la sottoscritta, è un’abitudine irrinunciabile a casa o al bar in compagnia, e anche occasione per incontrare amici, conoscenti, colleghi. Esattamente quello che dovrebbe essere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – venerdì 16 aprile - gospelhouse_to : PORTE APERTE - Ti aspettiamo oggi, dalle ore 15:00 sarai benvenuto/a per un caffè, per pregare, per un momento di c… - KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – Giovedì 15 aprile - KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – Mercoledì 14 aprile - ambroDeusdedit : Caffè Spirituale 13. 04. 2021 Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : caffè spirituale Torre Annunziata - 'La fiamma spezzata', recensione del preside Felicio Izzo ... come dei piani emotivi, dalla consonanza spirituale, e sino al coinvolgimento empatico, alla ... Assolutamente indimenticabile la 'scena' dell'esame al caffè del barista Gerardo (pagg. 166 - 168), degna ...

Una vita per il Sud Sudan ... grandi ospedali e piccoli dispensari ovunque, piantagioni di caffè, di tè, di teak, e tanti altri ...di Juba e a me in quel tempo venne chiesto di dirigere il Corso di orientamento spirituale del ...

... come dei piani emotivi, dalla consonanza, e sino al coinvolgimento empatico, alla ... Assolutamente indimenticabile la 'scena' dell'esame aldel barista Gerardo (pagg. 166 - 168), degna ...... grandi ospedali e piccoli dispensari ovunque, piantagioni di, di tè, di teak, e tanti altri ...di Juba e a me in quel tempo venne chiesto di dirigere il Corso di orientamentodel ...