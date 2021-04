Il Barcellona vince la Copa del Rey | 4-0 all’Athletic | sontuoso Messi | splende De Jong

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) Ildistrugge l’Athletic Bilbao in finale 4-0 ed alza la coppa. Primo tempo di dominio puro da parte della squadra catalana. Parte subito fortissimo iled al 7? un tiro a botta sicura di Frankie Desi stampa sul palo alla destra di Simon. Ci provano anche Dest e(più volte) ma la palla non entra. Unico squillo basco è sul piede di Inigo Martinez dopo uno splendido spiovente da una punizione defilata, la palla esce di poco e si resta sullo 0-0. La seconda parte del primo parziale di gara vede unche domina il gioco ma non incide, mentre l’Athletic Bilbao è tutto nelle iniziative sulle fasce da parte di Inaki Williams. Il primo tempo finisce senza reti, ma ilmeriterebbe il vantaggio per quanto visto nei primi venti minuti della ...