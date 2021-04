Icardi Juventus, niente Dybala: scambio a sorpresa con il centrocampista (Di sabato 17 aprile 2021) Icardi Juventus – Tra i tanti nomi sulla lista di Paratici, campeggia a caratteri cubitali quello di Mauro Icardi, da sempre nel mirino dei bianconeri. Da tempo ormai si parla dell’ex Inter in orbita Juventus. L’argentino potrebbe lasciare Parigi dove al momento è stato scavalcato nelle gerarchie da Moise Kean, ex Juve. Dunque torna in auge la possibilità di scambio tra Juve e PSG. Icardi Juventus, scambio con Arthur? A questo proposito si è fatto largo il possibile scambio tra Icardi e Dybala. Un’idea che non trova d’accordo Graziano Campi che a ‘Top Calcio 24’ vede come possibile un’altra possibile trattativa: “Più che uno scambio con Dybala, credo che la ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 17 aprile 2021)– Tra i tanti nomi sulla lista di Paratici, campeggia a caratteri cubitali quello di Mauro, da sempre nel mirino dei bianconeri. Da tempo ormai si parla dell’ex Inter in orbita. L’argentino potrebbe lasciare Parigi dove al momento è stato scavalcato nelle gerarchie da Moise Kean, ex Juve. Dunque torna in auge la possibilità ditra Juve e PSG.con Arthur? A questo proposito si è fatto largo il possibiletra. Un’idea che non trova d’accordo Graziano Campi che a ‘Top Calcio 24’ vede come possibile un’altra possibile trattativa: “Più che unocon, credo che la ...

Advertising

capuanogio : ?? La #Juventus ha contattato il #Psg per uno scambio #Dybala #Icardi e si vedrà anche con Wanda Nara. Ma all’orizz… - despecialuan : donnarumma cuardado de ligt romagnoli bonucci danilo gosens locatelli arthur calhanoglu/aouar kulu chiesa morata cr… - FabioFiacchino : RT @LucianoMoggi: #Dybala per #Icardi mi sembra una pazzia! L’anno scorso è stato lui il #Ronaldo bianconero. Non rinuncerei a Dybala, pe… - infoitsport : Juventus, lo scambio Dybala-Icardi tra sogno e realtà. Roma, Sarri per il dopo Fonseca. Gattuso prima scelta viola.… - AttualeC : ?????? esclusiva ?????? Cristiano Ronaldo andrà il psg e icardi alla juve cercheranno di fare uno scambio e al l’Inter a… -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi Juventus Mercato Juventus: scambio a sorpresa per Mauro Icardi Ormai da più di tre anni Mauro Icardi è un nome accostato regolarmente alla Juventus quando riparte il calciomercato estivo. Ancora una volta il futuro dell'attaccante del Paris Saint Germain è in bilico: riscattato un anno fa dai ...

Calciomercato Juventus, addio Arthur: super scambio per il bomber Arthur lascerà la Juventus? Calciomercato, il brasiliano possibile pedina di scambio per arrivare al centravanti Arthur Juventus calciomercato Icardi / Tante idee, pochi soldi, molte ipotesi di scambio. Così si preannuncia la prossima sessione estiva di calciomercato per la Juventus , alla luce delle note vicissitudini ...

Icardi Juventus, niente Dybala: scambio a sorpresa con il centrocampista ICARDI JUVENTUS - Tra i tanti nomi sulla lista di Paratici, campeggia a caratteri cubitali quello di Mauro Icardi, da sempre ...

Juventus, Jorge Mendes starebbe lavorando allo scambio Cristiano Ronaldo-Icardi Secondo i giornali sportivi spagnoli, il portoghese potrebbe trasferirsi in Francia mentre l'argentino diventerebbe un giocatore bianconero ...

Ormai da più di tre anni Mauroè un nome accostato regolarmente allaquando riparte il calciomercato estivo. Ancora una volta il futuro dell'attaccante del Paris Saint Germain è in bilico: riscattato un anno fa dai ...Arthur lascerà la? Calciomercato, il brasiliano possibile pedina di scambio per arrivare al centravanti Arthurcalciomercato/ Tante idee, pochi soldi, molte ipotesi di scambio. Così si preannuncia la prossima sessione estiva di calciomercato per la, alla luce delle note vicissitudini ...ICARDI JUVENTUS - Tra i tanti nomi sulla lista di Paratici, campeggia a caratteri cubitali quello di Mauro Icardi, da sempre ...Secondo i giornali sportivi spagnoli, il portoghese potrebbe trasferirsi in Francia mentre l'argentino diventerebbe un giocatore bianconero ...