I sindaci della Calabria in piazza | La situazione della sanità è tragica

AGI - Decine di sindaci della provincia di Cosenza hanno accolto l'invito lanciato dal primo cittadino di Cosenza, Mario Occhiuto, e hanno partecipato ad un sit-in davanti all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. I primi cittadini hanno poi siglato anche un documento comune. "E' un'iniziativa che abbiamo preso tutti assieme per smuovere l'immobilismo che regna nella gestione dell'ospedale di Cosenza ma anche della sanità calabrese in generale. Abbiamo chiesto la riapertura dell'ospedale militare da campo - ha detto Occhiuto, parlando di quello che ormai è solo un centro vaccinale - perché i cittadini rischiano la propria pelle". La pandemia ha aggravato la situazione "L'ospedale cosentino, che dovrebbe avere 709 posti, ne ha solo 450 ...

