I mille sindaci della Lega | “Abbassiamo le tasse ai locali all’aperto”

"Dove i dati lo consentono riapriranno anche la sera le attività di ristorazione all'aperto. Grazie a Matteo Salvini e alla Lega al governo per l'impegno costante di attenzione e monitoraggio del territorio – afferma Stefano Locatelli sindaco di Chiuduno, coordinatore degli enti locali della Lega e vicepresidente nazionale di Anci -. Gli oltre mille sindaci della Lega ringraziano e ora offriranno uno strumento in più alla ripresa: nei nostri comuni non faremo pagare nessuna tassa sull'occupazione del suolo pubblico per tutta la stagione alle attività di ristorazione. Il nostro auspicio è quello di lasciarci alle spalle questo periodo buio di chiusure e di crisi tremenda". "Le attività commerciali stanno soffrendo da tempo.

