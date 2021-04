I funerali del Principe Filippo: il dramma di Harry e l’assenza Meghan (Di sabato 17 aprile 2021) L’ex attrice seguirà la cerimonia funebre lontana dal marito Harry Di recente è venuto a mancare il Principe Filippo Duca di Edimburgo marito della Regina Elisabetta. La notizia che nelle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 17 aprile 2021) L’ex attrice seguirà la cerimonia funebre lontana dal maritoDi recente è venuto a mancare ilDuca di Edimburgo marito della Regina Elisabetta. La notizia che nelle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

QuiMediaset_it : Su #Canale5 in diretta dalle 15.30 speciale #TG5 seguirà i funerali del #PrincipeFilippo di Edimburgo e, in seconda… - SkyTG24 : Seguiamo in diretta i funerali del principe #Filippo - rtl1025 : ?? Niente funerali di Stato per il principe #Filippo, consorte della regina #Elisabetta scomparso a quasi 100 anni d… - Nicol79938739 : RT @MediasetTgcom24: Il feretro posizionato sulla Land Rover: al via il corteo funebre #filippo - OnlyPopPlease1 : RT @ilpost: Le foto dei funerali del principe Filippo -