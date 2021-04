I 5 consigli degli esperti per disintossicare i nostri figli dalla dipendenza da schermo e connessione (Di sabato 17 aprile 2021) È veramente necessario proibire o diminuire il tempo trascorso online dai nostri figli? Psychology Today invita a valutare alcuni aspetti prima di procedere con le proibizioni. In particolare se il ... Leggi su proiezionidiborsa (Di sabato 17 aprile 2021) È veramente necessario proibire o diminuire il tempo trascorso online dai? Psychology Today invita a valutare alcuni aspetti prima di procedere con le proibizioni. In particolare se il ...

Advertising

SIENANEWS : Arriva la bella stagione, ecco come volersi bene con i consigli del dottor Bernardino Frati, medico estetico e nutr… - CGILModena : ?? Unione Universitaria - Liste Indipendenti candida più di 130 studenti e studentesse per ? tutti i dipartimenti ?… - heartradiogdr : prova ad approcciare queste persone. Vi dico un piccolo segreto: spesso è il vostro sesto senso ad aiutarvi nella s… - Disagio4all : Va beh continuo coi consigli per gli acquisti. Questa va a ruba tra i parenti degli sgombarzi #quartogrado - CGILModena : ?? Unione Universitaria - Liste Indipendenti candida più di 130 studenti e studentesse per ? tutti i dipartimenti ?… -