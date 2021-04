House of the Dragon: Fabien Frankel nella serie prequel GOT (Di sabato 17 aprile 2021) Fabien Frankel (The Serpent) è stato scelto per entrare a far parte del cast della prossima serie prequel di Game of Thrones della HBO House of the Dragon. Quale sarà il suo ruolo? È pronto a interpretare il ruolo chiave di Ser Criston Cole, un membro della Guardia Reale di King Viserys I Targaryen. È interessante notare che il primo progetto di recitazione di Frankel è stato Last Christmas del 2019, dove è apparso al fianco dell’ex alleata di Game of Thrones Emilia Clarke, che ha interpretato notoriamente il ruolo di Daenerys Targaryen. Ser Criston Cole Secondo l’autore George R.R. Martin, il personaggio è il figlio comune dell’amministratore del Signore di Blackhaven. Non ha diritto a terre o titoli. Tutto ciò che ha al suo nome è il suo onore e la sua ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021)(The Serpent) è stato scelto per entrare a far parte del cast della prossimadi Game of Thrones della HBOof the. Quale sarà il suo ruolo? È pronto a interpretare il ruolo chiave di Ser Criston Cole, un membro della Guardia Reale di King Viserys I Targaryen. È interessante notare che il primo progetto di recitazione diè stato Last Christmas del 2019, dove è apparso al fianco dell’ex alleata di Game of Thrones Emilia Clarke, che ha interpretato notoriamente il ruolo di Daenerys Targaryen. Ser Criston Cole Secondo l’autore George R.R. Martin, il personaggio è il figlio comune dell’amministratore del Signore di Blackhaven. Non ha diritto a terre o titoli. Tutto ciò che ha al suo nome è il suo onore e la sua ...

Advertising

UffiziGalleries : #Buongiorno! Le nuvole sopra la Limonaia del #GiardinodiBoboli . ?? Clouds over the Lemon House in #BoboliGardens !… - peterdaou : Squad supports Pelosi. Pelosi condescends to Squad. - TheYellowHouse8 : Foto appena pubblicata @ 'The Yellow House- La Casa Gialla' - iristaaffeite : THE RATS ARE AT IT AGAIN Hdksjdjskdhjss finally not boring the house na ?? - CequitaconC : Ti Voglio Tanto Bene - Live From The Detroit Opera House de Il Volo -