Hockey prato | raduno a Roma per la Nazionale femminile verso gli Europei Le convocate di Roberto Carta

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021) Torna finalmente a radunarsi, dopo un lunghissimo periodo di stop a causa della pandemia, ladisu. Le azzurre, guidate da, saranno presenti a(CPO Giulio Onesti) dal 18 al 23 aprile prossimi. Ventisette atlete che dovranno prepararsiun appuntamento importante come quello degli, in programma in Olanda dal 4 giugno. Le: PORTIERI: Lucia Caruso, Giuliana Marletta, Delfina Raddrizzani. DIFENSORI: Constanza Aguirre, Eugenia Bianchi, Victoria Cabut, Ivanna Pessina, Sara Puglisi, Guadalupe Russo Andini, Ilaria Sarnari, Chiara Tiddi, Celina Tra. CENTROCAMPISTE: Agostina Ayala, Carolina Azzaro, Elettra Bormida, Eleonora Di Mauro, ...