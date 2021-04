Hockey pista, Serie A1: Lodi cade a Bassano. Ora si aspettano Forte dei Marmi e Trissino (Di sabato 17 aprile 2021) La prima parte dell’ultima giornata della stagione regolare della Serie A1 2020/2021 di Hockey pista è andata in archivio e i colpi di scena non sono mancati. In attesa dei posticipi di domani (Correggio-Forte e Trissino-Follonica) e mercoledì prossimo (Sandrigo-Scandiano), da registrare in vetta alla classifica c’è lo scivolone del Lodi che viene battuto 5-3 da un Bassano scatenato e trascinato dai gol di Cancela. Oltre a questo risultato, che potrebbe configurare una griglia con diverse modifiche rispetto a quanto ipotizzato qualche giornata fa, da annotare vi sono il successo per 3-2 del Sarzana sul Monza, con i liguri che sigillano la quarta posizione, la goleada del Grosseto sul Montebello (9-4) e l’affermazione esterna (0-2) del Valdagno sul Breganze. CAMPIONATO ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) La prima parte dell’ultima giornata della stagione regolare dellaA1 2020/2021 diè andata in archivio e i colpi di scena non sono mancati. In attesa dei posticipi di domani (Correggio--Follonica) e mercoledì prossimo (Sandrigo-Scandiano), da registrare in vetta alla classifica c’è lo scivolone delche viene battuto 5-3 da unscatenato e trascinato dai gol di Cancela. Oltre a questo risultato, che potrebbe configurare una griglia con diverse modifiche rispetto a quanto ipotizzato qualche giornata fa, da annotare vi sono il successo per 3-2 del Sarzana sul Monza, con i liguri che sigillano la quarta posizione, la goleada del Grosseto sul Montebello (9-4) e l’affermazione esterna (0-2) del Valdagno sul Breganze. CAMPIONATO ...

