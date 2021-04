Hellblade 2: Senua's Saga, l'attrice Melina Juergens a lezione di spada nel nuovo dietro le quinte (Di sabato 17 aprile 2021) Hellblade 2: Senua's Saga, seguito dell'apprezzato action di Ninja Theory datato 2017, proseguirà la storia di Senua con una nuova avventura puramente next-gen. Il gioco in sé è ancora avvolto da un alone di mistero, in quanto gli unici elementi ufficiali diffusi dagli sviluppatori sono un reveal trailer e diversi dietro le quinte, l'ultimo dei quali è stato pubblicato proprio oggi da Melina Juergens, l'attrice che dona le proprie fattezze a Senua. Il video in questione, visibile in fondo alla notizia, mostra un tassello fondamentale di quello che diventerà il fulcro di Hellblade 2: la trasformazione di Senua in una guerriera fatta e finita. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 aprile 2021)2:'s, seguito dell'apprezzato action di Ninja Theory datato 2017, proseguirà la storia dicon una nuova avventura puramente next-gen. Il gioco in sé è ancora avvolto da un alone di mistero, in quanto gli unici elementi ufficiali diffusi dagli sviluppatori sono un reveal trailer e diversile, l'ultimo dei quali è stato pubblicato proprio oggi da, l'che dona le proprie fattezze a. Il video in questione, visibile in fondo alla notizia, mostra un tassello fondamentale di quello che diventerà il fulcro di2: la trasformazione diin una guerriera fatta e finita. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Hellblade Senua Hellblade 2 - Come si crea una guerriera ...scoprire quanto lavoro ci sia dietro alla realizzazione di un personaggio complesso e sfaccettato come Senua. Che Microsoft avesse deciso di investire parecchie risorse nella creazione di Hellblade 2 ...

Rumour: Non aspettiamoci Fable e Perfect Dark nell'immediato ' Fortunatamente, ci sono altri titoli Xbox in arrivo senza finestra di lancio come Avowed , Forza Motorsport , Project: Mara , Senua's Saga: Hellblade II , Starfield e State of Decay 3 . Se Dring ha ...

Hellblade 2, Senua sarà una vera guerriera: il video dietro le quinte con Melina Juergens Melina Juergens di Ninja Theory ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte legato allo sviluppo di Hellblade 2 per PC e Xbox.

Hellblade 2 | Come si crea una guerriera Melina Juergens ci mostra un curioso dietro le quinte su alcuni aspetti che stanno alla base della creazione di Senua in Hellblade 2 ...

