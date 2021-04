Helen McCrory morta | da Harry Potter a Peaky Blinders | fino alla fine “senza paura”

(Di sabato 17 aprile 2021) Addio. L’attrice inglese aveva 52 anni ed èdopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua Polly Gray Shelby era una delle colonne della serie tv, tra il 2013 e il 2019 per 30 episodi. Zia dalle origine gitane (la madonna nera al collo, segno di riconoscibilità) di Thomas (Cillian Murphy) il protagonista della serie ambientata nei primi del ‘900 a Birmingham, Polly/non si era mai tirata indietro di fronteviolenza del clan familiare. Personaggio vorticoso, carismatico, trasgressivo, febbrile come l’intera serie inglese targata BBC. Inglesissima la, sposata con un altro attore londinese, Damian Lewis (Homeland), di qualche anno più giovane di lei, dal quale aveva avuto due figli, una bimba nel ...

Corriere : È morta Helen McCrory, l'attrice inglese star di «Harry Potter» e «Peaky Blinders» - ilpost : È morta a 52 anni l'attrice Helen McCrory - repubblica : È morta Helen McCrory, in Harry Potter era la madre di Draco Malfoy

A causa di un tumore è morta a soli 52 anni l'attrice inglese. Moltissimi gli attori che si sono stretti nel dolore dei familiari e le hanno mandato un ultimo saluto. Oltre al marito, alcuni protagonisti di Harry Potter hanno dedicato un ultimo ...Il cinema britannico e internazionale sono in lutto per la morte di, attrice di teatro del piccolo e del grande schermo uccisa a 52 anni da un tumore . Nata a Londra da padre scozzese e madre gallese, era divenuta una star della tv d'Oltremanica per poi ...Ecco cinque pellicola da recuperare in ricordo di Helen McCrory, scomparsa ieri dopo una lunga battaglia contro il cancro.Morta Helen McCrory, l'attrice famosa per avere interpretato la mamma di Draco in Harry Potter. Alcuni colleghi le hanno mandato un ultimo saluto.