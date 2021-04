Hedi Slimane ha firmato la nuova collezione donna FW2021 di Celine

Advertising

stefvrom : RT @TheoSironi: Porcocazzo Hedi Slimane ti amo. - TheoSironi : Porcocazzo Hedi Slimane ti amo. - ngiolon : comunque io sotto sotto la fantasia hedi slimane ce l'ho tutta - parisbynightand : Hedi Slimane inaugure une expo photo à Shanghai. - GQitalia : Il direttore creativo di #Celine, Hedi Slimane, ha collaborato con l'artista americano per una capsule collection c… -

Ultime Notizie dalla rete : Hedi Slimane

Artribune

La camicia a quadri della collezione uomo Celine primavera estate 2021 disegnata daha il look del modello classico in flanella, tanto in voga nello stile grunge dei primi anni 90. Da ...... Parade, come "un malinconico sogno di gioventù interrotta" deve avere più di un perché: il direttore creativo della maison francese,, attinge alla poesia francese per restituire all'...La nuova collezione donna Autunno-Inverno 2021 di Celine è stata presentata attraverso un video ambientato presso il Castello di Vaux-le-Vicomte ed è stata disegnata da Hedi Slimane. Alla base della ...Si chiamano Romy e Tabou e si ispirano all'estetica Anni 70 a cui il direttore creativo, Hedi Slimane, è rimasto fedele anche per questa collezione ...