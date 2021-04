Hakimi | “Il Napoli mi cercava ma preferivo il progetto dell’Inter Il bel gioco? Una partita non è un film”

(Di sabato 17 aprile 2021) Achrafha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha parlato della sua esperienza all’Inter e degli obiettivi della squadra. Queste le sue parole. Sullo scudetto: “Ne parliamo ma con rispetto, sapendo di non averlo ancora vinto. È l’obiettivo, non lo nascondo, ma mancano molte partite. Domani colsarà molto importante” Su quando sia arrivata la svolta: “La crescita è stata graduale. Molti di noi erano nuovi, me compreso. Abbiamo imparato a conoscerci. Poi, certo, sono successe cose che ci hanno dato una spinta. L’eliminazione dalla Champions ci ha permesso di concentrarci sul campionato. Le sconfitte ci hanno aiutato a capire cosa volevamo. Vogliamo le stesse cose, seguiamo un’unica strada, siamo uniti anche fuori dal campo”. Sulle critiche per la mancanza di bel: “Unanon è un ...

Felice per la sua stagione con la maglia dell'Inter, Achraf Hakimi ha fatto il punto tra presente e futuro. L'agognato scudetto ... Per Conte sempre la coppia Lautaro - Lukaku in avanti, sulle fasce Hakimi e ancora Darmian. In mediana il trio Barella - Brozovic - Eriksen. Achraf Hakimi, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica in vista della gara del Maradona: "Scudetto? Ne parliamo ma con rispetto ..."