"Ha detto cogl***!". L'Eredità, la parola rimbomba nelle case degli italiani ed è subito imbarazzo (Di sabato 17 aprile 2021) Puntata piena di colpi di scena quella delL'Eredità, il game show di Rai1 condotto da Flavio Insinna. L'ex campione Francesco ha perso e ha salutato tutti. Alla ghigliottina ci è arrivata Monica, che si è presentata alla fase finale dopo aver collezionato 230mila euro di montepremi, dimezzati poi a 115mila euro: con gli indizi "famiglia, notte, chiedere, nonna, buon", la risposta corretta era "consiglio" ma la campionessa si arena su "effetto". A catturare l'attenzione dei telespettatori è stato anche un altro episodio che ha fatto molto discutere sui social dove gli appassionati del programma sono soliti riunirsi per commentare o criticare tutto quello che succede durante la puntata. Al duello che può costare l'eliminazione, ci finiscono Domenico e Ruggero. A quest'ultimo Flavio Insinna pone una domanda. (Continua dopo la foto) "Lo sono Carlo Verdone e Christian De ...

