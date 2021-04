Gruppi pro Navalny etichettati come estremisti (Di sabato 17 aprile 2021) I pubblici ministeri russi hanno chiesto a un tribunale di Mosca di designare i Gruppi pro Navalny come “estremisti”. Tale mossa potrebbe portare a bandire i Gruppi dalla Russia. Inoltre i loro membri potrebbero essere incarcerati. I sostenitori dell’oppositore russo stanno affrontando crescenti tensioni da quando Navalny è stato arrestato. Gruppi pro Navalny saranno designati Leggi su periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) I pubblici ministeri russi hanno chiesto a un tribunale di Mosca di designare ipro”. Tale mossa potrebbe portare a bandire idalla Russia. Inoltre i loro membri potrebbero essere incarcerati. I sostenitori dell’oppositore russo stanno affrontando crescenti tensioni da quandoè stato arrestato.prosaranno designati

