Grave lutto nel cinema Italiano | l’attore è appena venuta a mancare a causa del covid

Leggi su howtodofor

(Di sabato 17 aprile 2021) Attore e regista barese, era già malato da tempo di un tumore al sangue che aveva scoperto da circa due anni. Lo scorso marzo poi aveva contratto il coronavirus e le sue condizioni di salute erano nettamente peggiorate. Dai primi giorni di aprile Colajemma era in coma farmacologico e da allora non si è più ripreso. Fino a pochissimi mesi fa l'attore era andato in scena al Teatro Piccinni, chiuso al pubblico per la pandemia, ma comunque aperto agli artisti per dar loro modo di esprimersi sul palco. Gianni Colajemma in scena nonostante tutto Gianni Colajemma si è spento a Bari, la sua città di origine che amava tanto e dalla quale non si era mai separato. Nonostante la malattia e nonostante ilabbia messo in stop il mondo dello spettacolo, lo scorso febbraio Colajemma era salito comunque sul palco del teatro simbolo della città, il Piccinni, vuoto ma con ...