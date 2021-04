Governo: Orlando, 'critiche a Speranza sono critiche a nostra impostazione' (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) - Anche nella "sfida del Governo" c'è la "spinta a risolvere il tema della nostra identità, che pesa e ha pesato nei mesi scorsi sulle scelte che abbiamo fatto, aver riportato l'Italia in Europa o aver affrontato la pandemia mettendo al centro la persona e la difesa della salute". Lo ha detto Andrea Orlando nel suo intervento alla Direzione del Pd. "Dietro gli attacchi a Speranza ci sono gli attacchi a questa impostazione, il tentativa di strizzare l'occhio a posizioni anti scientifiche. Difendendo Speranza difendiamo la nostra impostazione e il frutto delle nostre scelte", ha sottolineato il ministro del Lavoro. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) - Anche nella "sfida del" c'è la "spinta a risolvere il tema dellaidentità, che pesa e ha pesato nei mesi scorsi sulle scelte che abbiamo fatto, aver riportato l'Italia in Europa o aver affrontato la pandemia mettendo al centro la persona e la difesa della salute". Lo ha detto Andreanel suo intervento alla Direzione del Pd. "Dietro gli attacchi acigli attacchi a questa, il tentativa di strizzare l'occhio a posizioni anti scientifiche. Difendendodifendiamo lae il frutto delle nostre scelte", ha sottolineato il ministro del Lavoro.

Advertising

TV7Benevento : Governo: Orlando, 'critiche a Speranza sono critiche a nostra impostazione'... - Lupogri89976236 : RT @NatMarmo: Andrea Orlando ha detto che a far cadere Conte non è stato un complotto internazionale ma una scelta delle elite di questo Pa… - elgrinta73 : @rep_palermo Che Dio ci liberi di Orlando!!! Aspetto con ansia amministrazione e governo della lega!!! Ogni mattina… - ToninoCogoni : RT @CalaminiciM: Se e’ stato un “ golpe” come lei dice, egregio ministro Orlando, perché ha accettato di entrare in questo governo? - adriano1949 : RT @NatMarmo: Andrea Orlando ha detto che a far cadere Conte non è stato un complotto internazionale ma una scelta delle elite di questo Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Orlando Crisi Orlando - Iv, grandi manovre: nel pomeriggio la giunta Pd di lotta e di governo Lo scontro Orlando - Italia Viva, però, non lascia indifferenti le altre anime delle coalizione e imprime una svolta anche alle strategie in vista di Palermo 2022. Sinistra ...

Amministrative, si vota in autunno - Rinviate le elezioni anche a Vittoria ... oltre all'aumento della diffusione delle varianti, ha convinto il governo Musumeci ad approvare un ... Ampia la rosa dei Comuni messinesi al voto col sistema maggioritario: Antillo, Capo d'Orlando, ...

Governo, Orlando a Rainews24: "Riaperture vanno preparate non annunciate" Rai News Italia Viva chiede l’azzeramento della Giunta Italia Viva, dopo un vertice tenuto ieri a seguito delle fibrillazioni nella maggioranza che sostiene Leoluca Orlando al Comune di Palermo, ha chiesto l’azzeramento della Giunta comunale. I consiglier ...

Italia Viva rompe con Orlando: “Nuova giunta e modello Draghi” PALERMO – Italia Viva dice addio a Leoluca Orlando. O, probabilmente, prova soltanto ad anticipare quello che succederà da qui a qualche a breve, cioè quando il sindaco si riunirà con i suoi assessori ...

Pd di lotta e diLo scontro- Italia Viva, però, non lascia indifferenti le altre anime delle coalizione e imprime una svolta anche alle strategie in vista di Palermo 2022. Sinistra ...... oltre all'aumento della diffusione delle varianti, ha convinto ilMusumeci ad approvare un ... Ampia la rosa dei Comuni messinesi al voto col sistema maggioritario: Antillo, Capo d', ...Italia Viva, dopo un vertice tenuto ieri a seguito delle fibrillazioni nella maggioranza che sostiene Leoluca Orlando al Comune di Palermo, ha chiesto l’azzeramento della Giunta comunale. I consiglier ...PALERMO – Italia Viva dice addio a Leoluca Orlando. O, probabilmente, prova soltanto ad anticipare quello che succederà da qui a qualche a breve, cioè quando il sindaco si riunirà con i suoi assessori ...