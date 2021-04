Governare il futuro. Auto a guida autonoma: prime regole francesi (Di sabato 17 aprile 2021) Se una macchina viola il codice della strada mentre al volante c’è un robot non è colpa del suo conducente ma del suo costruttore. È la sintesi di una delle disposizioni di un’Ordinanza appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese che la dice lunga sulla complessità delle questioni che ci si troverà ad affrontare non appena le Automobili a guida Autonoma – o, forse, più probabilmente e prima, quelle a guida semi-Autonoma – sbarcheranno in massa sulle nostre strade. Secondo i costruttori di Automobili le nostre strade avrebbero già dovuto essere invase da Automobili a guida Autonoma ma, a volte vien da dire per fortuna, non è ancora successo. Non c’è, però, dubbio alcuno che accadrà presto e poco conta che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) Se una macchina viola il codice della strada mentre al volante c’è un robot non è colpa del suo conducente ma del suo costruttore. È la sintesi di una delle disposizioni di un’Ordinanza appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese che la dice lunga sulla complessità delle questioni che ci si troverà ad affrontare non appena lemobili anoma – o, forse, più probabilmente e prima, quelle asemi-noma – sbarcheranno in massa sulle nostre strade. Secondo i costruttori dimobili le nostre strade avrebbero già dovuto essere invase damobili anoma ma, a volte vien da dire per fortuna, non è ancora successo. Non c’è, però, dubbio alcuno che accadrà presto e poco conta che ...

