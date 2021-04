Gotti: «De Paul? Un leader vero. Ha acquisito una mentalità fortissima» (Di sabato 17 aprile 2021) L’Udinese ha battuto il Crotone 2-1 in trasferta. De Paul è stato espulso. Ai microfoni di Sky, nel post partita, l’allenatore dell’Udinese Luca Gotti. «Un rigore concesso ingenuamente. L’azione del palo del Crotone mi ha messo molta paura, un’altra ingenuità, sono questi i nei, con la mia squadra che ha cercato di indirizzare l’incontro e gestirlo contro il Crotone che ha messo in difficoltà un po’ tutti». De Paul quest’anno è cresciuto incredibilmente, che anno è stato? Com’è questo ragazzo? «Ho visto la grande crescita di De Paul sia dentro che fuori dal campo. Ha acquisito una mentalità fortissima, di grande livello. Al di là delle qualità calcistiche, è un leader vero, positivo, alza la voce quando serve, sprona quando serve, dà ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 aprile 2021) L’Udinese ha battuto il Crotone 2-1 in trasferta. Deè stato espulso. Ai microfoni di Sky, nel post partita, l’allenatore dell’Udinese Luca. «Un rigore concesso ingenuamente. L’azione del palo del Crotone mi ha messo molta paura, un’altra ingenuità, sono questi i nei, con la mia squadra che ha cercato di indirizzare l’incontro e gestirlo contro il Crotone che ha messo in difficoltà un po’ tutti». Dequest’anno è cresciuto incredibilmente, che anno è stato? Com’è questo ragazzo? «Ho visto la grande crescita di Desia dentro che fuori dal campo. Hauna, di grande livello. Al di là delle qualità calcistiche, è un, positivo, alza la voce quando serve, sprona quando serve, dà ...

