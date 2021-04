Gli occhi un po' arrossati, almeno a giudicare dagli zoom dei fotografi, il capo chino, la mascherina. E poi la sua figura che incede solitaria nella cappella di Windsor. L'ultimo addio della regina Elisabetta all'adorato principe Filippo si sintetizza in questi scatti (Di sabato 17 aprile 2021) Il principe Filippo, un re senza corona guarda le foto Gli occhi un po’ arrossati, almeno a giudicare dagli zoom dei fotografi, il capo chino, la mascherina. E poi la sua figura che incede solitaria nella cappella di Windsor. L’ultimo addio della regina ... Leggi su iodonna (Di sabato 17 aprile 2021) Il, un re senza corona guarda le foto Gliun po’dei, il, la. E poi la suachedi. L’...

Advertising

NicolaPorro : Il flop delle #vaccinazioni in Toscana è sotto gli occhi di tutti, tranne di quelli del suo presidente. Leggete cos… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: La situazione del rapporto debito/Pil, giudicata con gli occhi di ieri, sarebbe preoccupante. Gl… - RaiRadio2 : ?? Ti nasconderai Dentro gli occhi miei ?? Il #13aprile di diciannove anni fa ci lasciava #AlexBaroni ?? Lo ricordia… - fabi34453300 : RT @justforsck: lo so non ho più l età ma gli occhi li porto quindi kerem sei un gran figo punto e basta #yenidenbulusacagiz - Sabrina95647428 : RT @Deddy__Rosa: Dopo questa clip mi avete persa... Rosa con gli occhi lucidi... Non mi riprendo più... ???? @RosaDiGrazia1 #verissimo #ami… -