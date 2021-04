Gli anestesisti | «È presto per riaprire | mettiamo l’economia prima della salute»

(Di sabato 17 aprile 2021) Sono stati 15.370 i nuovi casi Covid ieri in Italia su 331.734 test, il tasso di positività è sceso al 4,63%. I decessi sono stati 310 (da inizio pandemia 116.676). In terapia intensiva i ricoverati sono calati di 26 unità, 3.340 in totale; nei reparti ordinari 643 in meno, 24.100 il numero complessivo. In isolamento domiciliare 477.868 persone. Le regioni con il maggior numero di pazienti in intensiva sono: Lombardia (723), Lazio (385), Emilia Romagna (299), Piemonte (290) e Puglia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

anestetisti, a tal proposito, stanno chiedendo di non attuare le riaperture. L'appello degli' È sbagliato riaprire. Non ci sono le condizioni, ma si può fare: basta, però, che si ...Vorrei - dice la presidente degli- che venissero i politici nelle nostre rianimazioni. ...'la prospettiva è nera' in un Paese come il nostro in cui 'siamo sempre inclini a trovare...Il Governo è pronto a varare un allentamento nelle misure di restrizione: Flavia Petrini, presidente degli anestesisti, si oppone alle riaperture.“Riaprire? È sbagliato. Non ci sono le condizioni, ma si può fare: basta, però, che si dichiari che abbiamo deciso di sopportare decessi e impossibilità di cure per salvare un’economia che è arrivata ...