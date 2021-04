Gli altri effetti collaterali del Covid

(Di sabato 17 aprile 2021) Tra glidella pandemia e delle misure assunte dai governi, da un anno a questa parte, per contenere la diffusione del contagio c’è una zona di sofferenza fino ad ora rimasta ai margini di un sistema sanitario preso in ostaggio dal coronavirus. Il Foce (ConFederazione di oncologi, cardiologi ed ematologi) pochi giorni fa (l’11 aprile) ha pubblicato una nota sullo “Stato della gestione delle patologie oncoematologiche e cardiologiche durante la pandemiain Italia”, allo scopo di fare il punto sulla condizione, a seguito della pandemia-19, di 11 milioni di pazienti oncologici, ematologici e cardiologici nel nostro Paese. Oltre a questi, sono in seria difficoltà5-6 milioni che annualmente si sottopongono agli screening oncologici. Tra ischemie, infarti, malattie del ...

Advertising

luigidimaio : Da maggio inizieremo, in coordinamento con gli americani e gli altri alleati, il ritiro delle nostre truppe in… - mante : Sono disposto a votare qualsiasi politico che dica “riapriamo quando saremo sicuri”. Al momento scarseggiano. Tutti… - enpaonlus : Fiuta i bocconi avvelenati. Così Arì salva gli altri cani - giontonon : RT @TorazziAlberto: Insomma, la 'vigile attesa' é per gli altri... - FrancescaCose : @il_castigante e lei che ha dubbi al contempo su quello che dicono gli altri e sui dati ufficiali ci pensi un attimo -

Ultime Notizie dalla rete : Gli altri

...sapevano dopo. Il presidente Conte ha spiegato che non si è mai discusso in consiglio dei ministri dei singoli casi e ancora meno della concessione del porto sicuro alle navi delle Ong". ...... ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'I miei calciatori preferiti di queste due squadre sono Dybala e Ilicic più di Ronaldo, Muriel e. Non capisco molto le ...Il post del sindaco su Facebook chiedo perdono ai cittadini di Bari«Vi chiedo scusa per gli errori e le decisioni sbagliate» ...L'autocertificazione (o Autodichiarazione , modulo per gli spostamenti) servirà per l'intero il mese di aprile 2021 in zona rossa e arancione . Con il nuovo ...