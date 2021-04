Giornalisti, minacce al Tirreno: «Vi facciamo saltare in aria». Ast e Odg: «Intervenga Lamorgese» (Di sabato 17 aprile 2021) Ennesima, grave minaccia ai Giornalisti del Tirreno. Una voce anonima ha chiamato stamani, 17 aprile 2021, il centralino del giornale manifestando rabbia per la locandina nella quale si annunciava la riapertura delle attività economiche. «Ora basta - ha urlato la persona al telefono - qui non se ne può più, se continuate vi si fa saltare in aria» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 aprile 2021) Ennesima, grave minaccia aidel. Una voce anonima ha chiamato stamani, 17 aprile 2021, il centralino del giornale manifestando rabbia per la locandina nella quale si annunciava la riapertura delle attività economiche. «Ora basta - ha urlato la persona al telefono - qui non se ne può più, se continuate vi si fain» L'articolo proviene da Firenze Post.

